Waarom er niet meer scholen in code oranje gaan terwijl het aantal besmettingen maar blijft stijgen

De Risk Assessment Group (RAG) publiceerde donderdag een nieuw rapport waarin het meer dan 30 gemeenten en steden adviseert om een lokale crisiscel bijeen te roepen met het oog op een opschaling van code geel naar code oranje voor scholen. Toch is er op een school na, die van Machelen in het begin van het schooljaar, nog nergens overgeschakeld naar een strenger schoolregime. “Het heeft geen zin om een ganse scholengroep in code oranje te zetten voor een paar besmettingen in een of twee klassen”, zeggen ze in de gemeenten en steden die wij contacteren.