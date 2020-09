Primoz Roglic verklaart ware offday: “Ik had niet de kracht om voldoende hard te trappen”

In de 36 kilometer lange tijdrit naar La Planche des Belles Filles kende Primoz Roglic een ware offday. De Sloveen van Jumbo-Visma begon met een voorsprong van 57 seconden aan de race tegen de klok, maar dat bleek verre van genoeg. Tadej Pocagar reed zijn landgenoot uiteindelijk op 1’56”. Na afloop was Roglic kort van stof. “Natuurlijk is het niet leuk als je moet horen dat je op achterstand wordt gereden.”

“Ik had vandaag niet de kracht om voldoende hard te trappen”, vertelde Primoz Roglic na afloop aan de camera’s. “Ik gaf natuurlijk nog steeds alles wat ik in me had en dan is dit uiteindelijk het resultaat. Mijn aparte helm? Het was iets nieuws, ik gebruikte hem voor de eerste keer. Laten we zeggen dat het niet het meest geschikte moment was om dit uit te testen.”

Roglic werd tussentijd na tussentijd op verdere achterstand gereden door Pogacar, alvorens hij 1’56” na Pogacar over de streep kwam. “Ik kreeg de tussentijden, maar veel kon ik niet doen. Natuurlijk is het niet leuk als je moet horen dat je op achterstand wordt gereden. Je wil horen dat je goed bezig bent.” En weg was Roglic, op wat ongetwijfeld niet de meest leuke dag uit zijn wielerloopbaan is.