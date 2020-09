Tadej Pocacar na waanzinnige tijdrit: “Ik wist niet dat ik aan het winnen was door het geluid van het publiek”

Met een waanzinnige tijdrit kroonde Tadej Pogacar (UAE Emirates) zich in extremis tot Tourwinnaar. De amper 21-jarige Sloveen degradeerde de tegenstand op La Planche des Belles Filles en smeerde Roglic een achterstand van 1’56” aan. Na de finish wist Pogacar met zijn emoties geen blijf.

“Ik denk dat ik droom”, aldus een geëmotioneerde Pogacar achteraf. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben heel fier op de ploeg, ze hebben zich de hele Tour ingespannen om deze gele trui te veroveren. En dat we dit nu ook bereiken, is fantastisch. Dankzij het team kende ik elke bocht, wist ik elke put in het wegdek, kende ik de plaatsen waar ik moest versnellen… Daarom wil ik de hele ploeg bedanken.”

“Of ik kon geloven dat ik ging winnen? Ik luisterde tot voor de klim naar de radio, maar tijdens de beklimming van La Planche des Belles Filles zelf hoorde ik niets door het geluid van het publiek. Ik ging gewoon op volle snelheid van de voet tot aan de top. Mijn droom was om ooit aan de Tour te kunnen deelnemen, dat ik hem nu ook kan winnen is ongelofelijk.”