Ambi-Care Lanaken neemt ambulance van de gemeente over

Lanaken - Het college van burgemeester en schepenen van Lanaken heeft zopas het licht op groen gezet om de gemeentelijke ambulance te verkopen aan de vzw Ambi-Care. Deze hulpdienst huurt het voertuig van de gemeente sedert de aankoop in 2013 maar de huurovereenkomst loopt in februari 2021 af en wordt niet verlengd. Op dat ogenblik neem Ambi-Care het voertuig open tegen de prijs van 5.000 euro.

Begin februari 2013 kocht de gemeente Lanaken voor 125.000 euro een splinternieuwe, volledig uitgeruste ziekenwagen en stelde die via een huurovereenkomst meteen ter beschikking van de vzw Ambi-Care. Deze hulpdienst verzorgt sindsdien met een aantal vrijwilligers het vervoer van zieken en gewonden in Lanaken en omgeving. Ambi-Care betaalde voor het gebruik van het voertuig een maandelijkse huurprijs van 500 euro.

“Op 1 februari 2021 loopt de huurovereenkomst tussen de gemeente en Ambi-Care af en we zijn na enig overleg akkoord gegaan om de ziekenwagen op dat ogenblik aan de vereniging over te dragen voor 5.000 euro, zonder bijkomende voorwaarden” luidt het bij het gemeentebestuur.

In de voorbije 8 jaar legde het voertuig zowat 350.000 km af en is aan zijn derde motor toe. Ambi-Care nam als huurder in die periode alle onderhoudskosten op zich. Dit jaar nog werd de turbo vervangen voor ruim 5.000 euro. De vereniging heeft dan ook een speciale band met ‘haar’ ambulance die volledig ingericht is voor dringend geneeskundig vervoer met de modernste medische- en communicatiemiddelen. Voorzitter Rony Jamaer gaf te kennen dat ze de dienstverlening aan de gemeenschap graag ononderbroken wilde verder zetten.