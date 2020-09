OHL ziet geldig doelpunt afgekeurd door afwezigheid VAR

Oud-Heverlee Leuven kwam in de uitwedstrijd tegen Oostende in de eerste helft op voorsprong via Thomas Henry, maar zag de goal afgekeurd voor buitenspel. Onterecht, zo bleek na het zien van de beelden. Henry vertrok vanop de eigen speelhelft wanneer Hubert een bal tussendoor speelde. De aanvaller van OHL kon zo alleen op doel afstormen, maar werd afgefloten voor buitenspel. Henry legde de bal hierna nog wel in doel. Omdat er geen communicatie was tussen scheidsrechter Christof Dierick en de VAR, zag Leuven zijn doelpunt onterecht afgekeurd.

Ook later in de eerste helft werd Leuven slachtoffer van de afwezigheid van de VAR. Sowah werd in de zestien aangelopen door KVO-verdediger Hendry, maar Dierick wees niet naar de stip. Ook hier had de VAR - mits werkende communicatie met Dierick - kunnen tussenkomen en OHL zo een terechte penalty toekennen.

Bekijk hier de beelden: