Hattrickheld Calvert-Lewin en James Rodriguez bezorgen Everton perfecte seizoenstart

Everton heeft zijn start in de Premier League niet gemist. Na een knappe 0-1 uitzege op het veld van Tottenham boekte het nu ook een 5-2 overwinning tegen West Brom. Grote uitblinker was Dominic Calvert-Lewin met drie goals. Ook nieuwkomer James Rodriguez liet met een goal en assist van zich spreken.

Het was nochtans West Brom dat op voorsprong kwam. Everton-verdediger Yerry Mina greep niet in toen Grady Diangana zich klaarmaakte op te scoren.

Maar daarna ontbond James Rodriguez zijn duivels. De Colombiaan, pas overgekomen van Real Madrid voor 22 miljoen, strooide in zijn eerste thuiswedstrijd met passes. Dominic Calvert-Lewin was bij Everton dan weer de man die voor de goals zorgde. De 23-jarige spits scoorde zijn eerste voor rust met een subliem hakje. Na de koffie scoorde hij nog twee keer in vijf minuten. Eerste een binnentikker, dan een rake kopbal. Tussendoor zag ook James Rodriguez zijn match beloond met een doelpunt.