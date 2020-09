Eenrichtingsverkeer in verbindingsweg Tramstraat - Eyckendael

Riemst - Nu de herinrichting van de wegen en de parkeerzone bij Woonzorgcentrum Eyckendael en Ontmoetingscentrum ’t Paenhuys in Riemst-centrum afgerond is, blijkt dat de verkeerssituatie ter plaatse behoorlijk veranderd is en dat er zich verkeerstechnische maatregelen opdringen.

Door de aanleg van o.m. een ruime parking naast het Sociaal Huis en ’t Paenhuys, en het verbeteren van de weginfrastructuur rond Woonzorgcentrum Eyckendael, is de verkeerssituatie ter plaatse behoorlijk gewijzigd en dienen er bijkomende signalisatieborden geplaatst te worden om het lokale verkeer in goede banen te leiden.

Omdat de Zone 30 wordt uitgebreid - op voorstel van de dienst mobiliteit en de politie - wordt een gedeelte van de Fietsstraat in het binnengebied opgeheven. Bovendien wordt in de verbindingsweg tussen de Tramstraat en Eyckendael eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij het binnenrijden vanuit de Tramstraat voortaan verboden is. Het verkeer mag er enkel nog uitrijden richting Tramstraat, waarbij de voorrang-van-rechtsregel van toepassing is. Deze maatregel moet het drukke, smalle straatje - waarin zich tal van medische diensten bevinden - verkeersveiliger maken.

De aanpassing van de verkeerssignalisatie zal weldra uitgevoerd worden door de gemeentelijke technische dienst.

Info: Gemeentelijke dienst mobiliteit - 012 440331