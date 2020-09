Soberste kermis ooit in Hasselt, maar de foorkramers slaken zucht van opluchting

In Hasselt is de septemberfoor geopend op de soberste wijze ooit. Toch belooft het een flinke opsteker voor de foorkramers te worden. “Ge wilt niet weten hoe blij we zijn dat de stad dit toestaat”, zegt Eugeen Vanlingen. “Veel van onze collega’s hebben het echt moeilijk, dan kan deze week een lichtpuntje zijn.”

“Het verloopt eigenlijk heel vlot allemaal”, stelt Jasmien vast die met haar vriendin en de kleintjes op pad is. “Het is alleen spijtig dat we snel rond zijn in zo een vak en dat we naar huis moeten.”