Harry & Meghan gaan straks mogelijk pak minder verdienen met speeches vanwege streng eisenpakket

De bedragen die Harry en Meghan kunnen vragen voor een speech of toespraak zullen veel lager uitvallen dan aanvankelijk gedacht werd. Dat zeggen ‘insiders’ van de public speaking-business aan The Sun. De voornaamste reden is het de hele rits eisen die het koppel stelt.

Uit een gelekt contract dat The Sun kon inkijken, blijkt dat het koppel 1 miljoen dollar vraagt voor een keynote-speech. Maar door de strenge eisen die ze stellen, is dat bedrag te hoog, aldus een anonieme Britse consultant van hooggeplaatste sprekers aan The Sun.

Die eisen die ze stellen zijn niet ongewoon voor royals, maar nu ze niet langer deelnemen aan the firm, stoten ze organisatoren voor de borst. Zo eisen ze de facto de volledige regie van het event op. Ze willen een zeg in wie de presentatie doet, wie eventuele debatten modereert, wie het event sponsort en ook willen ze de betrokken bedrijven doorlichten. “Het stel is ronduit fascinerend en hun levenswandel is uitzonderlijk, om maar te zwijgen van hun bereik”, zegt de consultant nog. “Voor corona hadden ze ongetwijfeld veel volk gelokt.” Maar nu laatstgenoemde geen optie meer is, lijkt dat miljoentje per speech in combinatie met hun eisenpakket een brug te ver. “Toen waren bedragen tussen de 750 en het miljoen…. stevig, maar niet onmogelijk. Nu lijken bedragen tussen de 250 en 400.000 realistischer.”