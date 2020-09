Julie Van den Steen is weer single: “Leuk, zo’n vrouw met pit, zeggen mannen. Tot we een relatie beginnen”

Haar hond is momenteel haar grote liefde. Maar dat vindt Julie Van den Steen helemaal oké. Druk als ze is om uit te zoeken wat haar het beste ligt op tv. En mocht haar geluk uiteindelijk toch niet daar liggen, dan is er nog altijd die andere droom: mensen zien rondlopen in kleren die zij heeft ontworpen. “Vrouwen die zichzelf mooi kleden, daar kan ik met open mond naar kijken.”