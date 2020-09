In de tijdrit naar La Planche des Belles Filles staat nog veel op het spel. Wordt Wout van Aert de absolute slokop met drie ritzeges? Krijgt Richie Porte eindelijk loon naar werken na jaren van Tour-malchance? Of voltrekt er zich een wonder en krijgen we 31 jaar later een Sloveense heruitgave van LeMond versus Fignon? De Vogezen beslissen.