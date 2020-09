Thierry Neuville blijft in het zog van leider Ogier in Rally van Turkije

Halfweg de tweede wedstrijddag van de Rally van Turkije staat Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) zaterdagmiddag aan de leiding. De zesvoudige wereldkampioen heeft een kleine voorsprong van 1,6 seconden op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 12,3 seconden. Wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) overleefde de eerste klassementsrit van de dag niet. De Est beschadigde de stuurinrichting van zijn Hyundai en moest opgeven.

Sébastien Ogier was zaterdagochtend meteen bij de les. De Fransman won de 31,79 km lange rit van Yeilbelde en nam de leiding over van zijn landgenoot Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC), die halfweg de tweede wedstrijddag is weggezakt naar de vierde plaats. Thierry Neuville kwam eveneens ongeschonden uit de klassementsrit waar hij de voorbije twee jaar zoveel pech kende.

Grootste slachtoffer deze ochtend was Ott Tänak. De Est ging op enkele kilometers van de finish op een recht stuk plotseling van de baan. Tänak stapte uit, kroop onder de wagen om zich van de toestand te vergewissen waarna hij hoofdschuddend wegstapte. Na de Monte Carlo, waar hij tegen hoge snelheid hard van de baan ging, is dit zijn tweede opgave in vijf wedstrijden. Net als Neuville moet nu ook Tänak hopen op pech voor Sébastien Ogier om zijn titelkansen gaaf te houden.

Foto: EPA-EFE

Ogier was opnieuw de snelste in de tweede klassementsrit van de dag, waarna Thierry Neuville de snelste was in de derde rit. Het verschil tussen beide rijders bedraagt 1,6 seconden. “Ik probeer grip te vinden en in de ideale lijn te blijven. Maar eerlijk gezegd ben ik niet blij met mijn wagen. Ik moet een betere balans vinden. Daar gaan we nu werk van proberen te maken”, besloot Neuville.