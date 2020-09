Anthony Davis stuwt LA Lakers naar winst in openingspartij Western Conference Final

De LA Lakers hebben het eerste duel in de finale van de Western Conference van de NBA gewonnen van de Denver Nuggets. Met Anthony Davis als topscorer wonnen de Lakers het duel in Orlando met 126-114.

De met een double-double uitpakkende Davis (37 punten, 10 rebounds) en de met een eveneens double-double uitpakkende LeBron James (15 punten, 12 assists) stuwden na een 70-59 bonus halfweg de Lakers, en ondanks een sterk derde kwart van de Nuggets, naar de winst.

Davis is meteen de eerste speler in de Western Conference Final sinds 2002 en Shaquille O’Neal die in één wedstrijd meer dan 35 punten en 10 rebounds liet optekenen. “Het kostte ons een kwart om erachter te komen. Ik wil niet zeggen dat we ze nu helemaal doorhebben, want het is te vroeg in de best-of-seven-siers om dat te zeggen. Maar we kregen een beter gevoel en kwamen defensief in ons ritme,” zei James.

Nikola Jokic en Jamal Murray maakten beiden 21 punten voor de Nuggets, maar de sterkhouders van Denver keken al vroeg in de wedstrijd tegen foutenlast aan.

Vanavond wordt in de Eastern Conference Final de derde wedstrijd afgewerkt. De Miami Heat leiden met 2-0 tegen de Boston Celtics.