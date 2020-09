Het internet gaat uit zijn dak na flirterige reünie van Jennifer Aniston en Brad Pitt

Na een pauze van bijna 20 jaar zijn acteurs Jennifer Aniston en Brad Pitt nog eens samen verschenen op een scherm. Dat deden ze met een stomende scène uit Fast Times at Ridgemont High , een filmklassieker uit 1982. De chemie tussen de twee is duidelijk nog niet verdwenen en dat is ook menig Brad-en-Jen-fans niet ontgaan. “Je weet dat ik je altijd heel schattig vond, toch, Brad?” deed niet alleen Brad Pitt een beetje blozen.

De laatste keer dat de twee samen acteerden was in 2001, toen Pitt een bijrolletje had in de populaire serie Friends, waar Jennifer Aniston één van de hoofdpersonages speelde. De acteurs vormden een koppel ...