48 urenstaking vanaf dinsdagochtend in de Belgische gevangenissen

De socialistische vakbond ACOD (CGSP) heeft opgeroepen tot een 48 urenstaking in de gevangenissen in heel het land vanaf dinsdagochtend om 6 uur. De vakbond gaat over tot actie omdat een akkoord uitblijft over de versoepeling van de bezoekregels. De christelijke en liberale vakbond volgen de stakingsoproep niet.