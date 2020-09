Geboren om te vliegen: hoe een 20-jarige Zweed nu al de legendarische Sergej Bubka overvleugelt

6 meter en 15 centimeter. Met een polsstoksprong over die duizelingwekkende hoogte veegde Armand “Mondo” Duplantis donderdagavond Sergej Bubka definitief van de tabellen. Toen de Oekraïner over 6 meter en 14 centimeter ging op 31 juli 1994 in Sestriere leek dat een record voor de eeuwigheid. Maar 26 jaar later is daar plots een Amerikaans-Zweeds fenomeen dat lacht met de wetten van de zwaartekracht. En de man die geboren werd om te vliegen is op zijn twintigste nog maar net begonnen.