Vies of gevaarlijk? Voor deze mensen is sexting doodnormaal: “Er is niks mis met een gevraagde dickpic”

De veralgemeningen en onverbloemde veroordelingen over sexting waren de voorbije weken niet te overzien. Het is dom. Vies. Zelfs gevaarlijk, klonk het. Maar voor sommigen is het ook de normaalste zaak in hun liefdesleven. Zij sturen elkaar pikante foto’s, mét wederzijds respect. En ze klappen hier voor één keer uit de biecht. “Ja, het is spannend om een naaktfoto te sturen op het werk. Maar het gaat om meer dan lust.”