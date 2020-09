Bijouterie Claire krijgt titel Vriendelijkste Handelaar

Leopoldsburg -

Met enige coronavertraging werd vorige week de uitslag van de verkiezing Vriendelijkste Handelaar bekendgemaakt. Handelsgids.be is de organisator en het zijn de klanten die uiteindelijk de klantvriendelijkheid beoordelen. In Leopoldsburg ging de titel naar Claire Carmans van de gelijknamige bijouterie. Omdat haar zaak dit jaar precies 30 jaar bestaat, werd het dus een dubbele viering. Van waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann en schepen Lieve Pernet kreeg de winnares een award en een oorkonde overhandigd. Beauty Deluxe is nipt op de tweede plaats geëindigd. Garage Moris en Kaat & Co vervoegen het rijtje van laureaten. SB