Parcours wegrit op WK wielrennen Flanders 2021 belooft “Flandrien-gevoel” in Leuven én Druivenstreek: iets voor klassieke renners

Het “Flandrien-gevoel” zal bij de wegritten van het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen nooit veraf zijn, stelt de organisator, de vzw WK2021. Eens de aanloopfase achter de rug is, zal de intensiteit in het peloton hoog liggen om de één na de andere steile helling bij de eersten aan te vatten. “Voeg daar onze typische Vlaamse kasseien aan toe en je krijgt een echte Vlaamse koers, op het allerhoogste niveau”, klinkt het. Om de wedstrijd nog attractiever en selectiever te maken, werd voor het eerst in de geschiedenis geopteerd voor niet één maar twee verschillende, lokale rondes.