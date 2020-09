Zeven jaar na Standard is er een ploeg in geslaagd om de competitie met 18 op 18 te beginnen. Charleroi won tegen nummer twee Beerschot met 3-1 en houdt na het weekend minstens vijf punten voorsprong op hun eerste achtervolgers.

De kalendermaker had het wellicht niet gedacht - wie wel? - maar Charleroi-Beerschot was zowaar een duel tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Met 15 op 15 evenaarde Charleroi de goeie start van ...