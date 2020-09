Hilarisch: zelfs herdershonden doen tijdens coronacrisis aan telewerken

De coronacris sloeg hard toe in Italië. Vooral in de regio van Bergamo, waar in april tijdens de lockdown niemand het huis mocht verlaten. De Italiaanse Emanuela Scotti filmde haar vijfjarige bordercollie thuis voor het computerscherm. Haar hond, die luistert naar de naam Mouse, kijkt op bovenstaande beelden intensief naar een computerscherm waar een kudde schapen op te zien zijn. Mouse, die plots leek te telewerken, duwt zelfs enkele keren tegen het scherm alsof hij de dieren zelf probeert aan te raken. De hilarische video ging viraal met meer dan één miljoen views.