Antetokounmpo kroont zich voor tweede seizoen op rij tot MVP van de NBA

De Griekse vleugelspeler Giannis Antetokounmpo is vrijdag verkozen tot Most Valuable Player of the Year (MVP) in het NBA-kampioenschap van 2019-2020. Dat is de tweede keer op rij voor de speler van Milwaukee Bucks, die met zijn team strandde in halve finales van de Eastern Conference tegen Miami Heat.

Eerder won de ‘Greek Freak’ de prijs voor beste verdediger van het jaar. Op 25-jarige leeftijd is hij pas de derde speler die twee prestigieuze individuele prijzen kan winnen in hetzelfde seizoen, na Michael Jordan (1988) en Hakeem Olajuwon (1994).

In de eindrangschikking haalde Antetokounmpo het met 962 punten voor LeBron James (Lakers), die de titel reeds won in 2009, 2010, 2012 en 2013. Topscorer James Harden (Houston), ook al eens winnaar in 2018, werd derde. De 21-jarige Sloveen Luka Doncic eindigde 4e.

Vorig werd de in Griekenland geboren basketter met Nigeriaanse ouders pas de tweede Europees op de ranglijst. De Duitser Dirk Nowitzki (Dallas) ging hem voor in 2007. In Milwaukee treedt Antetokounmpo in de voetsporen van Kareem Abdul-Jabbar, die voor hetzelfde team de MVP won in 1971 en 1972. Abdul-Jabbar kon in tegenstelling tot Antetokounmpo de Bucks wel naar het kampioenschap leiden in 1971.

Met gemiddeld 29,6 punten, 13,7 rebounds en 5,8 assists kon Antetokounmpo indrukwekkende statistieken voorleggen dit seizoen.