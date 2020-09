Aanhoudingen voor grote heroïnesmokkel in Nederland

De politie heeft eerder deze week in Nederland drie mannen aangehouden die hadden geprobeerd een partij van 1.200 kilogram heroïne uit Engeland te smokkelen. De 38-jarige chauffeur van een vrachtwagen die de lading van Antwerpen naar Honselersdijk (in de Nederlandse provincie Zuid-Holland) had vervoerd, werd in zijn woning in Bleiswijk (ook in Zuid-Holland) opgepakt.