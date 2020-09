Bondsparket krijgt gelijk: zwaardere straf voor Bongonda (KRC Genk)

KRC Genk en Théo Bongonda hebben vrijdag in beroep bij de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bot gevangen, maar het Bondsparket haalt wel zijn gelijk. De aanvaller van de Limburgers wordt drie wedstrijden effectief geschorst en moet 3.000 euro boete betalen.

Het Disciplinair Comité gunde Bongonda woensdag in eerste aanleg een strafvermindering, want het Bondsparket eiste eigenlijk een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie effectief). Bondsprocureur Ebe Verhaegen, die om een “sterk signaal” had gevraagd tegen slaande armbewegingen, nam met die strafmaat geen genoegen, want tekende beroep aan. Op haar beurt ging ook KRC Genk in beroep.

De Limburgers hielden vol dat Bongonda een natuurlijke torsiebeweging maakte om zich los te rukken. Om dat te bewijzen legde advocaat Jochem Martens een verslag neer van een professor wetenschapsleer aan de Universiteit van Gent. “Maar dat verslag is eenzijdig en niet tegensprekelijk opgesteld. De Disciplinaire Raad kan zich er derhalve niet bij aansluiten. Uit de beelden blijkt duidelijk da er een slaande beweging was met de linkerarm, die bovendien intentioneel was”, oordeelt het beroepsorgaan. De winger is geschorst voor de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen (20 september) en KV Oostende (28 september) en de verplaatsing naar Waasland-Beveren (3 oktober).

De schorsing voor Bongonda is het gevolg van diens rechtstreekse uitsluiting op bezoek bij Beerschot afgelopen maandag. Halverwege de tweede helft van die competitiewedstrijd voerde de winger van Genk met de arm een achterwaarts slaande beweging uit richting de opzittende Frédéric Frans, die Bongonda ook wat vasthield. De verdediger van Beerschot incasseerde een weliswaar lichte klap tegen het achterhoofd.