Lichaam van partner van Luikse advocaat aangetroffen in echtelijke woning

Het levenloze lichaam van de levenspartner van de Luikse advocaat Pascal Rodeyns is vrijdag aangetroffen in hun echtelijke woning in Luik. Dat meldt het parket van Luik. Het slachtoffer, Mbaye Wade, bode op de protocoldienst van de Provincie Luik, vertoonde meerdere verwondingen ter hoogte van de nek.