Kik, de app waarop Stan Van Samang zijn naaktfoto’s deelde, betrapte in 2017 een Genkse twintiger op het verspreiden van kinderporno. De man kreeg dit jaar een celstraf van tien maanden met uitstel.

“Zullen we verder praten via Kik?” Die vraag kreeg Stan Van Samang, en vermoedelijk ook Sean Dhondt en Peter Van De Veire, van de mysterieuze ‘Eveline’. De keuze voor de Canadese app is niet toevallig ...