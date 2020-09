Op het industrieterrein Genk Zuid wordt momenteel de eerste fabriek ter wereld gebouwd waar MDF wordt gerecycleerd. De startup Act&Sorb investeert 27 miljoen euro in het project waar 40 mensen aan de slag kunnen.

Medium Density Fiberboard of MDF is een materiaal dat vooral wordt gebruikt bij de productie van meubelen, keukens en laminaatvloeren. Vandaag wordt er wereldwijd meer dan 70 miljoen ton MDF per jaar ...