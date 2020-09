Personeel Wibra voert actie voor ontslagregeling

Genk / Bree / Maasmechelen / Lommel -

Het personeel van de discountwinkel Wibra voert actie voor vier filialen in onze provincie. De winkels in Genk, Bree, Maasmechelen en Lommel zijn daardoor vandaag gesloten. Het personeel eist snel meer duidelijkheid. Heel wat winkels draaien verlies. De directie kondigde al aan om 30 van de 81 winkels over te nemen via een nieuwe onderneming. Volgens de vakbonden zullen de overige winkels dus moeten sluiten. Om welke filialen het zal gaan is nog niet duidelijk. Ook is het personeel misnoegd rond de ontslagregeling.