Politie verzuipt in uitdelen pv’s voor niet dragen van mondmasker: “Jongeren zijn het beu”

Regio

In Hasselt komen er binnen de kleine ring strengere controles op de mondmaskerplicht. Donderdag werden op enkele uren tijd 22 pv’s opgesteld. “En dat was omdat we het niet konden bijhouden, anders war...

Bekijk video