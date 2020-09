‘Medicane’ Ianos teistert Griekenland, ruwe zee laat boten zinken

De mediterraanse orkaan Ianos is aan land gekomen in Griekenland. De zogeheten ‘medicane’ treft momenteel de Ionische eilanden voor de Griekse kust, zoals Corfu, Kefalonia en Zakynthos.

Bij de storm zijn volgens de Griekse autoriteiten windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur gemeten. Meerdere vluchten die naar Kefalonia zouden gaan, moesten uitwijken vanwege de harde wind.

Mensen die zich in de buurt van de storm bevinden, worden geadviseerd te blijven waar ze zijn. De Griekse meteorologische dienst heeft de zuidelijke delen van het vasteland gewaarschuwd voor buitengewoon gevaarlijk weer dat van donderdagmiddag tot zaterdag kan plaatsvinden.

‘Medicane’

Omdat mediterrane stormen niet ontstaan in tropische gebieden, wordt er niet naar hen verwezen als een tropische storm of orkaan. Toch moet Ianos niet onderdoen en zijn er veel gelijkenissen. Op satellietbeelden ziet het er bijvoorbeeld uit als een typische orkaan. Bovendien werd voorspeld dat de windsnelheden van de storm vrijdag windkracht 12, of 120 km per uur, zullen bereiken. Windkracht 12 is de orkaandrempel.

In 2017 overleden meer dan twintig mensen door een zware storm in Griekenland.