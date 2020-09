Na gelekte naaktfoto’s van BV’s: op een week tijd zes extra dossiers over wraakporno

De afgelopen week hebben zes slachtoffers van wraakporno aangeklopt bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat is een opvallende stijging, want tussen juli en september waren er in totaal een twintigtal dossiers. “Het lijkt erop dat het verhaal van de BV’s de deur voor mensen op een kier heeft gezet, en dat is belangrijk”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens.