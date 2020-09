Rouwende vrouw verdeelt meningen door te ‘twerken’ op doodskist van overleden echtgenoot

Een video van een vrouw die haar verdriet uit door te dansen op de doodskist van haar geliefde, verdeelt de meningen op sociale media. De beelden werden gefilmd in Ecuador en zijn intussen al talloze keren bekeken en gedeeld.

De begrafenis van Marlon Mero Quijije (38) in de Ecuadoraanse stad Manta werd door veel rouwenden bijgewoond. De handelaar werd 10 september neergeschoten, meldt de Ecuadoraanse krant El Universo. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de lokale politie is diefstal het motief voor de moord, maar de zaak wordt nog volop onderzocht.

Beelden van de begrafenis van Quijije gaan nu viraal door de opvallende manier waarop zijn vrouw rouwt. De reacties op sociale media zijn verdeeld. Sommige kijkers vinden het ongepast dat ze ‘twerkt’ op de kist van de dode man. Anderen hebben begrip voor het dansje en vinden het overduidelijk dat de vrouw verdriet heeft. “Kijk naar haar gezicht, ze is kapot door zijn dood”, klinkt het.