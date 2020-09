Burgemeester van Ham trouwt opnieuw met vrouw van wie hij na 25 jaar scheidde

Het moet wel de liefde van zijn leven zijn, want de Hamse burgemeester Marc Heselmans gaf op vrijdag 18 september voor de tweede keer zijn jawoord aan Christel Jannes. Dat deed hij op exact dezelfde dag als 33 jaar geleden. “Na onze scheiding konden we elkaar toch niet loslaten en werden we opnieuw een koppel.”

Exact 33 jaar geleden, op 18 september 1987, stapte Marc Heselmans voor het eerst in het huwelijksbootje met Christel Jannes. “We woonden in elkaars buurt in Geneberg en we studeerden allebei verpleegkunde ...