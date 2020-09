Gluren bij BV’s: feest voor Koen Wauters, lange laarzen voor Eline De Munck

Feest, schattige trucjes en beautytips: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Bobbi-Loua, het dochtertje van Natalia heeft iets nieuws geleerd. Kijk vooral zelf hoe schattig het nieuwe kunstje is.

Op 17 september had Karen Damen iets moois te vieren: haar vierde huwelijksverjaardag.

Er was eens een verkleedfeestje en toen zag Ella Leyers er zo uit…

Een vraag van radiopresentator en wielertoerist Sam De Bruyn: benen scheren, hoe begin je daar eigenlijk aan?

Kürt Rogiers brengt leegte in coronatijden in beeld tijdens een wandeling met de hond.

Kleren passen en er blitser uitzien dan Jane Fonda tijdens haar aerobic-hoogdagen: Eline De Munck kan dat.

Ann Lemmens voelt zich heel gelukkig en daar zitten deze man en hond voor iets tussen.

Het was een feestelijke donderdag voor Koen Wauters: hij werd 53 jaar. Of hij veel vrienden mocht uitnodigen om te vieren, valt te betwijfelen - hij testte deze week immers positief op het coronavirus en zit in quarantaine.

Dochter Zita Wauters bracht haar wensen “aan de coolste papa ooit” alvast over via Instagram met een collectie foto’s.

Hoe je een kapsel à la Brigitte Bardot bekomt? Veronique Leysen demonstreert het graag stap voor stap.