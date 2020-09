Zwemtalent Roos Vanotterdijk: “Ik sta niet graag in de belangstelling”

Houthalen-Helchteren -

De zoektocht gaat voort: heeft er ooit iemand op 15-jarige leeftijd sneller gezwommen dan Roos Vanotterdijk op de 100m vlinderslag? Vorige maand liet de Houthalense in Hengelo zelfs de Nederlandse superster Ranomi Kromowidjojo ter plaatse achter. Als de Spelen in Tokio doorgaan, is ze er normaal bij.