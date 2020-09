Bij KRC Genk viel een oproepingsbrief in de bus van de Nigeriaanse voetbalbond voor Cyriel Dessers. Bondscoach Gernot Rohr nodigt Dessers uit voor de vriendschappelijke interlands tegen Ivoorkust (9 oktober) en Tunesië (13 oktober), die Nigeria afwerkt in Oostenrijk. Dessers, die een Nigeriaanse moeder heeft, werd een half jaar geleden al een eerste keer opgeroepen voor een interland tegen Sierra Leone. Maar die trip viel in het water door de corona-pandemie.