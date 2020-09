10 bestuurders testen positief op alcohol bij controles

Hasselt / Diepenbeek -

Bij verkeerscontroles in Hasselt en Diepenbeek zijn donderdag 10 bestuurders aan de kant gezet die teveel alcohol hadden gedronken. In totaal werden 438 bestuurders gecontroleerd. De ploegen stonden opgesteld op de Steenweg in Diepenbeek en de Diestersteenweg (Kermt) en R71 in Hasselt.