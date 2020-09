KFC weigert klant zonder mondmasker te bedienen, hongerige dame gaat door het lint

In een KFC-restaurant in Californië is een hongerige dame volledig door het lint gegaan nadat een medewerkster van het restaurant haar weigerde te bedienen omdat ze geen mondmasker droeg. Op beelden zien we hoe de dame op de toonbank klimt om dan al roepend en tierend te vragen voor frieten en kip. “De woeste klant droeg geen mondmasker en hoestte maar in het rond. Op een bepaald moment dreigde ze er zelfs mee de KFC-medewerkers neer te steken als ze geen eten zou krijgen”, aldus Leah Chastain, die alles op beeld kon vastleggen.