Pelt -

Vrijdagnamiddag is op het hoofdkantoor van de politie HANO in Neerpelt een verloren gelopen hondje binnengebracht. Het diertje was gevonden in de omgeving van de Grote Heide. Het baasje kan niet worden gevonden. De politie vraagt nu het bericht zoveel mogelijk te delen zodat het hondje terug naar zijn baasje kan.