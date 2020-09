Agressieve klant Lanakens ijssalon riskeert zes maanden cel

Lanaken -

De 36-jarige Lanakenaar die op 14 augustus keet schopte in ijssalon Mario’s Ice in Rekem hangt zes maanden cel boven het hoofd. Vrijdag is hij voor de rechter verschenen in Tongeren. De beelden waarop hij plexiglas kapot klopte en met een servettenhouder wierp, gingen in korte tijd viraal.