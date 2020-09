Expo tekeningen en etsen Irmine Remue

Herk-de-Stad - In gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad gaat nu zondag 20 september de tentoonstelling ‘Un état d’âme’ open. Daarin kan je werk van tekeningen en etsen van Irmine Remue gaan bekijken.

Irmine Remue woont en werkt in Bottelare, een deelgemeente van Merelbeke. Zij studeerde aan het Hoger instituut voor Architectuur en Beeldende kunsten in Gent. Eerst was ze actief als lerares tekenen aan het kunstsecundair instituut Sint-Lucas in Gent. Daarna was ze meer dan dertig jaren in functie als docent tekenen aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Beeldende Kunsten Sint-Lucas in Gent. Het ging om een deeltijdse taak die ze combineerde met haar activiteit als kunstenares. De vernissage van de expo vindt plaats om 11 uur, maar daarvoor is inschrijven verplicht: expo@herk-de-stad.be. Ook een mondmasker is verplicht.Expo Irmine Remue, zondag 14-17 uur, weekdagen 9-17 uur (behalve vrijdag: 12 uur), tot 11 oktober, gc De Markthallen, Markt 2 Info: tel. 013 35 99 50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.