Ritzege voor Longo Borghini, roze voor Van der Breggen in Giro Rosa

De Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft vrijdag de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Op een aankomst bergop haalde ze het voor de Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), die de leiding veroverde in het klassement.

Na haar val in de etappe van donderdag kon rozetruidraagster Annemiek van Vleuten door een polsbreuk niet meer van start gaan in de achtste rit, waardoor de Poolse Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) plots aan de leiding kwam te staan in het klassement. Daardoor kwam het gevecht voor de eindzege weer helemaal open te liggen.

De rit van 91 kilometer tussen Castelnuovo della Daunia en San Marco La Catola werd zwaar gemaakt door veel wind en klimwerk, en dat zorgde voor een grote verbrokkeling van het peloton. Jolien D’hoore kon tijdlang voorin overleven en sprintte het snelst aan een tussenspurt. Een achttal rensters probeerden nadien te anticiperen voor de slothelling, maar voor de voet liep alles weer samen.

Uiteindelijk waren het Longo Borghini en Van der Breggen die in de slotkilometers het verschil konden maken. De Italiaanse was op de streep iets sneller dan de Nederlandse, die met nog één bijzonder lastige etappe van 109 kilometer te gaan wel de roze trui veroverde. De 22-jarige Nieuw-Zeelandse Mikayla Harvey (Paule Ka) was de verrassende derde in de daguitslag.