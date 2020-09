Extra zitting van gemeenteraad Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert maandag 21 september voor de tweede keer in een week tijd.

Het gaat om de voortzetting van de zitting van vorige week maandag 14 september. Dat is het gvolg van een bepaling in het reglement van de gemeenteraad van Herk-de-Stad. Als de zitting om 24 uur niet is afgelopen, wordt het punt in behandeling nog afgewerkt. Voor de resterende punten komt er een tweede zitting de maandag nadien. Dat is het geval voor de zitting van de raad van deze maand. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.