Baby Archie kreeg bijna een iets andere naam

Het heeft niet veel gescheeld of de zoon van de prins Harry en Meghan Markle kreeg een iets andere naam dan Archie. Dat blijkt uit een passage in ‘Finding Freedom’, de biografie over het koppel.

In het boek van Omid Scobie en Carolyn Durand, dat tot stand kwam met hulp van mensen uit de entourage van Harry en Meghan, staat dat het koppel al lang wist dat ze een zoontje zouden krijgen. Ze hadden aanvankelijk ook de traditionele naam Archibald in gedachten voor hun eerste telg .

Pas een week voordat hun kindje werd geboren, hakten ze de knoop door en kozen ze met Archie voor een korte, speelse variant op de voornaam. In een interview met de Britse krant The Telegraph legden ze na de geboorte uit dat de naam van het Griekse woord ‘Arche’ komt, dat ‘bron van actie ondernemen’ betekent.

Weetje: thuis in Los Angeles spreken Harry en Meghan niet altijd de volledige naam van hun zoontje uit. Hij heeft verschillende troetelnaampjes, waaronder Arch, bubba en our little man.