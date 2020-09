Minister maakt definitief komaf met 15 minuten verplichte wachttijd voor taxi’s

De Vlaamse regering schrapt de regel dat er minstens 15 minuten moet gewacht worden op een bestelde taxi. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De zogenaamde 15 minutenregel stond in het vernieuwde Vlaamse taxidecreet uit 2019. De regel was initieel alleen bedoeld voor de regio rond Brussels Airport, om daar de taxisector te beschermen tegen Uber. Zo kan daar een onderscheid worden gemaakt tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s. Maar door een fout was de regel overal in Vlaanderen van toepassing.