Houthalenaar Marc E. blijft in de cel onder strenge bewaking voor drie brandstichtingen

Houthalen-Helchteren -

Marc E. (63) blijft in de cel op verdenking van betrokkenheid van drie brandstichtingen. Dat heeft de raadkamer in Hasselt vrijdag beslist. De Houthalenaar zit in de gevangenis onder een individueel bijzonder veiligheidsregime. Dat betekent dat hij 23 op 24 uur opgesloten zit in zijn cel en dat hij slechts één uur per dag mag wandelen, afgezonderd van de andere gedetineerden. Om het half uur wordt hij ook gecontroleerd. Bij elke verplaatsing wordt hij begeleid door drie cipiers.