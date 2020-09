Olivieri bevestigt: Dewaest weigert om terug te keren in A-kern

Domenico Olivieri was vrijdagmiddag met dienst op de wekelijkse persconferentie van KRC Genk. Hij bevestigde wat we eerder al aangaven: Sebastien Dewaest ging niet in op de vraag om voor deze wedstrijd terug te keren in de A-kern. Door de schorsing van Carlos Cuesta is er tegen KV Mechelen een plaats vacant centraal achterin.