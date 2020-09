Thomas Buffel voor vierde keer papa van dochter Axelle: “Nu al mama’s hartendief”

De voormalige profvoetballer en zijn vriendin Annabel Vandebroeck (31) zijn bevallen van dochtertje Axelle, dat maakte Buffel bekend op Instagram (foto). Fausto, Maceo en Lionel hebben er nu dus een zusje bij. Buffel had al twee zoontjes, Fausto en Maceo, met zijn vorige echtgenote Stéphanie, die begin 2017 op 39-jarige leeftijd de ongelijke strijd tegen kanker verloor. Lionel is het zoontje van Buffel en Annabel, de kleine kerel werd in mei van vorig jaar geboren. Buffel en Annabel kregen op Instagram meteen een hoop felicitaties.