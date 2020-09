Diest -

De politie Demerdal heeft donderdag even voor middernacht een auto met een defect licht uit het verkeer geplukt. De 19-jarige bestuurster uit Bekkevoort bleek onder invloed van drugs. In het voertuig troffen de agenten twee messen en restanten van cannabis aan. Het rijbewijs van de tiener is onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.