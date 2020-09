Instagrammuseum Smile Safari opent pop-up in Kortrijk

Als het straks herfstig weer wordt en je op zoek gaat naar leuke uittips, kun je alvast een bezoek aan de Smile Safari in Kortrijk inplannen. Hannes Coudenys van creatief bureau Hurae strijkt er in winkelcentrum K neer met een pop-upversie van zijn Instagram- en TikTokmuseum .

Vanaf vrijdag 18 september kun je in K in Kortrijk binnenwandelen in “een wondere wereld met allerlei optische illusies en kleurrijke installaties”. Dat meldt het winkelcentrum op Instagram. Als resultaat van je bezoek, ga je naar huis met “te gekke foto’s voor op je sociale mediakanalen”. In een ballenbad vol flamingo’s, bijvoorbeeld.

In hetzelfde kader kun je ook een Instagramwaardige wandeling door Kortrijk maken. Spot jij alle stickers die speciaal voor de West-Vlaamse stad werden ontworpen? De route en alle (geheime) plekjes vind je via de toerismedienst.

Smile Safari is elke woensdag- en vrijdagnamiddag gratis te bezoeken van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 11 tot 18 uur. Tijdens schoolvakanties is het pop-upmuseum elke dag open. Meer info op de site van het shoppingcentrum.

smilesafari.be